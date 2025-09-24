Choferes de la línea “Santa Catalina” bloquean vía tras nuevo ataque contra una de sus unidades en SJL

Más de 40 buses bloquean el ingreso al distrito de San Juan de Lurigancho. Las unidades pertenecen a la línea de transporte “Santa Catalina” que se han estacionado en el óvalo Zárate como medida de protesta.

Los transportistas en un inicio realizaron una marcha tras un nuevo ataque contra uno de sus conductores en horas de la madrugada y al llegar el mencionado óvalo detuvieron sus unidades obstruyendo el paso por la vía.

Según denuncian los conductores han sido víctimas de dos ataques por parte de extorsionadores en menos de 7 día. En el último, delincuentes atacaron a uno de sus conductores mientras hacía fila en un grifo de la avenida Circunvalación, en San Juan de Lurigancho.

Los sicarios llegaron hasta el grifo y uno de ellos aprovechó que la puerta del bus estaba abierta para subir y disparar contra el conductor. El ataque dejó a la víctima con un impacto de bala en la pierna.

BLOQUEAN UNA VÍA COMO MEDIDA DE PROTESTA

En el óvalo Zárate, son cerca de 40 buses de la empresa “Santa Catalina” que obstruyen el paso, y hay cerca de 15 cuadras de congestión vehicular a raíz de la medida de protesta.

En el lugar, los manifestantes piden mayor acción por parte de las autoridades contra la ola de extorsión que son víctimas.

“Lo que queremos es la seguridad para todos nuestros compañeros. Hemos bloqueado la vía ya que no hay otra manera que el Gobierno nos escuche, la autoridad la policía no nos hace caso”, señaló uno de los manifestantes, que guarda su identidad tras una mascarilla.

Cabe señalar que, en el lugar hay un contingente policial que está intentando poner orden ante la gran congestión vehícular en esta zona de San Juan de Lurigancho.