Disparan contra bus de la “Línea 41” en Villa El Salvador y dejan carta extorsiva

Los extorsionadores siguen sembrando el terror en las calles de la capital. Esta vez en el distrito de Villa El Salvador, unos sujetos atacaron a balazos un bus de la empresa de la “Línea 41”.

Los sujetos se dirigieron hasta el paradero inicial de la empresa de transportes y al parecer eligieron al azar una unidad y desataron a la balacera.

Tras los disparos, los hampones se tomaron el tiempo de dejar en las plumas de la unidad atacada una carta extorsiva exigiendo el pago de cupos.

Afortunadamente, al momento del ataque el bus ya estaba estacionado en el paradero, sin pasajeros y sin chófer.

Cabe señalar que, los conductores de esta empresa desconocían de las amenazas hacia los representantes de la empresa, pero ante este ataque a balazos, los transportistas también paralizaran sus funciones por medidas de seguridad.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.