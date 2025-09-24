Segundo ataque contra colectiveros en Chorrillos en menos de una semana: detonan explosivo y mujer resulta herida

Un nuevo ataque remeció la prolongación Huaylas, en Chorrillos, a la altura del mercado Sarita Colonia. La noche del martes, dos sujetos a bordo de una moto arrojaron un artefacto explosivo contra un vehículo estacionado en la zona, utilizada habitualmente por colectiveros.

El estallido dejó herida a una mujer y causó daños materiales, aunque pudo tener consecuencias mayores, pues en el lugar había tránsito de peatones y ciclistas. El vehículo afectado pertenece a un pescador que negó haber recibido amenazas o cobros de cupo, lo que refuerza la hipótesis de que el blanco serían los conductores informales que operan en la zona.

Las cámaras de seguridad muestran cómo los delincuentes aprovecharon la congestión para lanzar el explosivo y huir de inmediato. Desde el amanecer, no se observa un solo colectivo en el lugar, lo que evidencia el temor de los transportistas.

OTRO ATENTADOS EN MENOS DE UNA SEMANA

Este atentado ocurre apenas días después de otro ataque con armas de fuego en la misma avenida, cerca de la curva y de la comisaría de Villa, que dejó dos víctimas mortales. La Policía investiga si ambos hechos forman parte de la misma cadena de extorsiones contra empresas y colectiveros en Chorrillos.