Estuvo en UCI cinco días: Fallece niña tras caer del cuarto piso de su colegio en SJM

Una lamentable noticia enluta a una familia en San Juan de Miraflores. Una adolescente de 14 años cayó desde el cuarto piso del colegio Carmelitas American High School.

El fatal accidente ocurrió el pasado jueves 18 de septiembre, durante la hora de recreo, mientras la menor jugaba junto a sus compañeros en un salón de clases.

A consecuencia la fuerte caída, la menor sufrió graves fracturas y lesiones internas severas. La escolar fue trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora, ingresando a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Tras cinco días hospitalizada la menor falleció

Pero pese a los esfuerzos médicos, la escolar falleció tras cinco días de hospitalización.

Cabe señalar que, este fatal accidente causa conmoción y muchos cuestionamientos tanto en la comunidad educativa como entre los vecinos del distrito.

El padre de la menor, visiblemente afectados, pide justicia para su hija y denuncia la falta de medidas de seguridad en la infraestructura del colegio Carmelitas American High School.