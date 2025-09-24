Salió envuelto en llamas: balón de gas estalla en licorería de Ate y deja grave a dueño de local

Impactantes imágenes se registraron en la avenida Urubamba, en el distrito de Ate, donde la explosión de un balón de gas provocó que el dueño de una licorería y brostería saliera expulsado y envuelto en llamas hacia la vía pública.

El siniestro ocurrió cuando el comerciante se encontraba cerrando su negocio. La fuerte deflagración lo arrojó contra el pavimento, donde perdió el conocimiento por algunos segundos, antes de reincorporarse con dificultad. Vecinos de la zona lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron a un hospital, donde los médicos confirmaron que presenta quemaduras de segundo grado.

LOCAL EN CENIZAS

La explosión desencadenó además un incendio que consumió por completo el establecimiento, construido con años de esfuerzo por su propietario. Afortunadamente, en ese momento no había clientes dentro del local.

Bomberos controlaron las llamas y la Policía acordonó la zona para las diligencias correspondientes. La hipótesis preliminar señala que una fuga de gas habría provocado la tragedia que no solo dejó a una persona herida, sino también la destrucción total del negocio.