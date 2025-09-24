Línea Santa Catalina sufre quinto ataque del año: chófer es baleado cerca a grifo de SJL

La madrugada de este miércoles, la empresa de transporte Santa Catalina volvió a ser blanco de la delincuencia. Un grupo de sicarios atacó a uno de sus conductores mientras hacía fila en un grifo de la avenida Circunvalación, en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con testigos, dos sujetos llegaron al lugar y uno de ellos aprovechó que la puerta del bus estaba abierta para subir y disparar a quemarropa contra el chofer. El ataque dejó a la víctima con un impacto de bala en la pierna y otro que rozó el estómago.

En el vehículo solo se encontraban el conductor y una cobradora, quien presenció el hecho. Inmediatamente, otros compañeros de la empresa que también esperaban ingresar al grifo lo auxiliaron y lo trasladaron de emergencia al Hospital de Canto Grande, donde permanece en cirugía para extraerle uno de los proyectiles.

NO DESCARTAN EXTORSIÓN

Cabe mencionar, que este es el quinto ataque en lo que va del año contra la línea Santa Catalina, presuntamente vinculado al cobro de cupos por parte de bandas criminales. Las autoridades no descartan que los responsables operen no solo en San Juan de Lurigancho, sino también en distritos como Villa María del Triunfo.