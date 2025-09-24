Delincuentes queman combi que cubre ruta Lima y Callao en el Cercado de Lima

Las mafias de extorsionadores volvieron a atacar en las calles de Lima. En horas de la madrugada una combi de transporte informal quedó reducida a cenizas en el Cercado de Lima.

La unidad cubría la ruta de Lima y Callao y al parecer presuntos delincuentes le prendiera fuego como una posible advertencia al conductor, ya que le habrían exigido el pago de un cupo para poder seguir trabajando.

El ataque dejó el vehículo totalmente destruido por las llamas, donde los asientos, las ventanas y otras autopartes fueron consumidas dejando la combi inservible.

Este siniestro deja a otro trabajador sin su herramienta de trabajo y, con ello, su principal fuente de ingresos.

Cabe indicar que, primeras pesquisas revelan que alias “Tito del Cercado” estaría detrás de este nuevo atentando contra otra línea de transportes por el cobro de cupos.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.