Ante incremento de robos comerciantes y mecánicos de SJM denuncian poca presencia policial

En el distrito de San Juan de Miraflores, en el cruce de las avenidas Salvador Allende y Próceres un lubricentro fue el blanco de una banda de ladrones.

El robo se llevó a cabo, a pesar que en la zona funcionan una gran cantidad de mecánicas y lubricentros, pero los comerciantes aseguran que la presencia policial es escasa, lo que los hace presa fácil de la delincuencia.

SE LLEVARON EL AUTO DE UN CLIENTE

Al local comercial llegaron tres sujetos que cubrían sus rostros con gorras y pasan muy cerca de la puerta del lubricentro. Del negocio salió un mecánico y el conductor del auto robado con las llaves del vehículo que estaba estacionado en la vía publica y suben a la unidad.

De manera inmediata los tres ladrones regresan al lugar, pero esta vez armados e inician el robo del auto y en menos de un minuto los delincuentes logran hacerse con el vehículo y escapan con rumbo desconocido.

Cabe señalar que, según cifras del INEI, hay un promedio de 74 vehículos robados al día. Entre enero y septiembre del año pasado, la Policía Nacional registró 20,139 denuncias por este delito. Y en Lima, solo en los primeros nueve meses del 2025 se reportaron 5,546 casos, con un promedio diario de 20 robos.