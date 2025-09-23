Detienen a exsuboficial de la FAP que captaba a menores por redes sociales para explotarlas sexualmente

Un exsuboficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), identificado como Gerardo Saúl Chunga Zárate, fue detenido por presunta explotación sexual de menores y pornografía infantil. La captura se produjo tras un operativo que culminó con el rescate de dos jóvenes en un hostal que ahora luce con clausura definitiva.

Según la investigación, Chunga de 38 años, utilizaba redes sociales como Telegram y WhatsApp para contactar a sus víctimas, haciéndose pasar por mujer. La fiscal a cargo del caso confirmó que el hombre ofrecía a las menores y coordinaba encuentros sexuales con "clientes ocasionales" en el hostal, el cual ha sido clausurado por las autoridades.

MENORES ESTABAN EMBARAZADAS

En el momento de la intervención, se rescató a dos adolescentes, ambas en estado de gestación. La policía también detuvo a los dueños del hostal, quienes son investigados por su presunta participación en los hechos.

La fiscal señaló que el detenido fue capturado en las afueras de su domicilio, donde operaba. La investigación, a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional, ha permitido incautar teléfonos y otros dispositivos que servirán como material probatorio. Las autoridades presumen que Chunga Zárate no actuaba solo, pues formaría parte de una red criminal que utiliza grupos de WhatsApp y Telegram para sus actividades.