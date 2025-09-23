Intervienen vivienda que funcionaba como criadero de abejas tras ataque a impulsadora

Una mujer sufrió un brutal ataque por un enjambre de abejas mientras trabajaba como impulsadora repartiendo volantes para una inmobiliaria. El hecho ocurrió en la intersección de las calles 6 de Agosto con Pardo de Zela, en Jesús María.

Agentes de la Policía Nacional en conjunto con Serfor han iniciado las diligencias para ingresar al tercer piso del inmueble donde se encuentra el enjambre de abejas, pero no pueden dar con el paradero de los propietarios del predio.

Removerán enjambre y recomendaciones

Hasta el lugar ha llegado también un apicultor para remover la colmena de abejas. En diálogo con Buenos Días Perú, el especialista indicó que se evaluará el estado de las colmenas, la cantidad de abejas para realizar el retiro.

Indicó que no es recomendable tener colmenas con abejas debido a que se trata de una zona urbana y hay personas alérgicas, niños y mascotas expuestos. Además, la mala manipulación fue la que originó lo ocurrido con la impulsadora.

¿Qué hacer si encuentras un enjambre de abejas?

El apicultor recomendó que en caso de encontrar un enjambre, no se deben tocar a las abejas ni molestarlas y es mejor mantener cierta distancias. Además, se debe reportar a Serfor o a la policía municipal.

¿Cómo actuar ante un ataque de abejas?

Ante un posible ataque, el especialista señaló que lo mejor es retirarse lo más pronto posible del lugar para evitar que más abejas ataquen, también ingresar a un ambiente oscuro y echar agua o humo para alejarlas.