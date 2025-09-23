Alias “Topo” vuelve a caer: es detenido por tercera vez robando autos pese a reiteradas liberaciones

La historia se repite. Raúl Matthew Méndez Pérez, conocido como alias “Topo”, fue capturado por la Policía Nacional cuando conducía un auto robado con placas falsificadas en San Juan de Miraflores. Lo insólito es que se trata de la tercera vez que este sujeto, de apenas 22 años, es detenido en flagrancia por el mismo delito y, en todas las ocasiones anteriores, recuperó la libertad.

Según informó el general Manuel Vidarte, jefe de Tránsito de la PNP, Méndez Pérez cayó a bordo de un Hyundai Atos rojo con una placa adulterada que simulaba pertenecer a otro vehículo de similares características. Al verificar la verdadera numeración, se descubrió que la unidad había sido reportada como robada en San Martín de Porres el pasado 18 de septiembre.

APENAS LO HABÍAN CAPTURADO HACE UNA SEMANA, PERO YA ESTABA LIBRE

El general recordó que la semana pasada el mismo sujeto fue intervenido en circunstancias similares, pero quedó libre por disposición fiscal. “Sale en libertad a través de un acta emitida por el Ministerio Público, que consideró que no había suficientes elementos de convicción. Dos días después ya estaba en la calle”, lamentó Vidarte.

El documento que permitió su excarcelación fue firmado por el fiscal provincial Edwin Richard Zárate Jiménez, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa El Salvador.

Méndez Pérez no es un desconocido para la justicia: el año pasado estuvo implicado en el robo de una camioneta en el que murió el propietario tras resistirse al asalto. En aquella ocasión se le incautó un arma de fuego y cumplió nueve meses de prisión preventiva, pero salió por exceso de carcelería.

La policía teme que vuelva a quedar en libertad y continúe delinquiendo. “Es un mal mensaje a la sociedad. La PNP hace su trabajo, pero si los liberan, siguen robando. Este joven ya está formado en el delito”, advirtió el general Vidarte.