Conductor sale de cambiar aceite a su auto en lubricentro y delincuentes armados se lo roban

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que delincuentes armados robaron el auto de un conductor en un lubricentro ubicado en la avenida Salvador Allende, en el distrito de Villa María del Triunfo.

Los sujetos fueron captados merodeando la zona y observan que el conductor de la unidad y el mecánico se encontraban en el interior. Cuando el propietario de la unidad estaba a punto de retirarse, fue interceptado por los delincuentes quienes usaron mascarillas para no ser reconocidos.

Ellos sacaron armas de fuego, no dudaron en revisan sus pertenencias y le quitan el celular. Retienen en el interior del vehículo a la víctima y luego lo sacan de la unidad para que entregue las llaves.

Uno de los delincuentes le exige que se tire al piso y rebusca entre sus pertenencias para dar con las llaves. Luego obligan al dueño del auto que ingresen al lubricentro para poder emprender la fuga.

Más asaltos en la zona

Cabe resaltar, que los vecinos de la zona indican que no es la primera vez que ocurre este tipo de asaltos, ya que los lubricentros atienden a los dueños de los vehículos en los exteriores de los locales.