Transportistas que cubren ruta Lima a Callao suben pasajes para pagar extorsiones desde mañana

¡Atención pasajeros! Desde mañana 24 de septiembre, transportistas que cubren la ruta de la avenida Argentina, entre el Callao y el Cercado de Lima anunciaron que incrementarán 0.50 céntimos la tarifa de sus pasajes.

Mediante un comunicado, la empresa detalló que el aumento del precio del pasaje se da para pagar extorsiones. Estas empresas de transportes vienen recibiendo amenazas en simultáneo de varias bandas criminales.

Confirman incremento de pasaje desde mañana

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el paradero de esta empresa de transportes en la Plaza Unión e intentamos conversar con algunos conductores y cobradores de la línea de transportes, pero evitaron declarar por temor a represalias.

Sin embargo, uno de los choferes confirmó ante nuestras cámaras que desde mañana incrementarán la tarifa del pasaje. Preste atención, ya que el pasaje directo costaba S/2.50 y ahora deberá pagar S/3.00.

Transportistas víctimas de ataques

Cabe resaltar, que los delincuentes que atacan a las empresas vienen siendo víctimas de constantes ataques armados por no pagar cupos a bandas criminales. Hace unas horas se registró un ataque a un conductor en la avenida Colonial.