Nuevo ataque contra los 'Anconeros': chofer es baleado por cobro de cupos en VES

Se registra un nuevo atentado contra el transporte público. Joel Ramos Verastegui, conductor de un bus conocido como Anconero, fue baleado en pleno servicio en Villa El Salvador. El ataque ocurrió la noche de este último lunes, cuando dos sicarios a bordo de una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego mientras la unidad se encontraba llena de pasajeros.

FAMILIA HACE LLAMADO

El chofer intentó protegerse arrojándose al piso de su vehículo, pero tres proyectiles lo alcanzaron: uno en la pierna, otro en el brazo izquierdo y un tercero en el dorso. Fue trasladado de emergencia al hospital de Villa El Salvador, donde hasta la mañana de este sábado su familia denuncia que no ha recibido información clara sobre su estado ni sobre la cirugía que necesita.

“Es indignante que nos digan ‘váyanse a descansar, los llamamos por teléfono’. Mi hermano está con las balas en el cuerpo y no sabemos si lo han operado. Es padre de dos hijos y vive con mi mamá, que es hipertensa”, declaró su hermana a Buenos Días Perú.

Cabe mencionar, que este es el cuarto ataque registrado contra la empresa de transporte Vipusa (Virgen de la Puerta) en menos de un año, todos vinculados a cobros de cupos y amenazas extorsivas.