Niña podría perder pierna tras ser embestida por auto en Chorrillos: familia exige justicia

Tres personas resultaron heridas, entre ellas dos menores y el conductor de una motocicleta, luego de que un chofer perdió el control de su unidad y chocó contra los ocupantes del vehículo menor, en el distrito de Chorrillos.

En diálogo con Buenos Días Perú, los familiares de los afectados indicaron que una de las menores de edad tiene pronóstico reservado ya que tiene hemorragias internas, varios órganos comprometidos y podría perder una pierna.

"Tiene hemorragias internas, está dañado su riñón, su hígado. Todas las transfusiones las está rechazando, ayer tenía hemoglobina de 6.7 y ahora tiene 4. Estamos hablando de su vida", dijo un familiar.

El conductor de la unidad fue identificado como Jeanpiero Amaya Gómez de 23 años quien se encuentra detenido. La familia no tiene mucha información sobre las diligencias y temen que sea liberado en las próximas horas.

"En la comisaría no nos dan informes por eso estamos solicitando, por eso anoche he conseguido el abogado porque han pasado más de 12 horas y no habían hecho nada", agregó una de las familiares.

El conductor de la motocicleta también resultó con fracturas en la pierna. La familia exige justicia y pide que el fiscal de turno no deje en libertad al sujeto. La familia indicó que el joven mencionó que se le habían vaciado los frenos y le aseguró que asumiría los gastos, pero no ha cumplido con lo dicho.