'Desa Nueva Generación' extorsiona a padres de colegio en Carabayllo: suspenden clases presenciales

Padres de familia de una promoción de sexto grado del colegio nacional Ciro Alegría, en Carabayllo, denuncian ser víctimas de extorsión por parte de una banda criminal autodenominada "Los DESA nueva generación".

Los criminales enviaron un video mostrando una pistola y balas, advirtiendo que "Si no pagan, ya saben cómo acaba todo. Se van a quedar sin fiesta". Horas después, enviaron un mensaje directo a los padres a través de una profesora exigiendo S/30 por alumno, con amenazas contra los niños.

Mensajes extorsivos

El mensaje enviado por WhatsApp a los padres de familia señala "Si por error se te ocurre hablar con la policía, pues serás solo tu culpable que matemos a un niño de tu aula". Los extorsionadores exigían un pago inicial de mil soles (30 soles por alumno) y otro pago adicional de 30 soles por alumno una semana antes de la fiesta de promoción, dando un plazo de 20 minutos para cumplir con la exigencia.

Plantón y clases virtuales

El texto incluía la frase: "Aliniénse como todos los demás 6tos que ya pagaron calladitos". Lejos de someterse a las exigencias, los padres de familia denunciaron los hechos en la comisaría de Santa Isabel y realizaron un plantón frente al colegio exigiendo mayor seguridad para sus hijos.

La institución educativa emitió un comunicado confirmando que hasta el viernes las clases serán virtuales. Mientras que el director aseguró haber coordinado con el comisario de Santa Isabel para reforzar la protección en el colegio cuando los alumnos retornen a la presencialidad la próxima semana .