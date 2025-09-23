Buenos Días Perú

23/09/2025

Joven baleado en el rostro lucha por su vida: buscan a delincuente que casi lo mata

Davis, de 23 años, fue atacado cuando intentó defender a sus amigos. Su familia pide traslado a un hospital especializado.



La valentía de un joven casi le cuesta la vida. Davis, de 23 años, recibió un disparo en el rostro cuando intentó frustrar el asalto a sus amigos en San Juan de Lurigancho.

El hecho ocurrió la noche del sábado en el cruce de los jirones Los Biólogos y Contadores, donde un delincuente armado interceptó al grupo de jóvenes que acababa de salir de una fiesta. Davis enfrentó al atacante y fue baleado en el pómulo izquierdo, cayendo inconsciente al suelo.

PIDEN TRASLADO A HOSPITAL ESPECIALIZADO

Malherido, fue trasladado de emergencia por sus propios amigos al Hospital de San Juan de Lurigancho. Si bien su estado es estable, sus familiares exigen que sea derivado a un centro con especialidad en cabeza y cuello, ya que en este nosocomio solo recibe calmantes para el dolor.

“Mi hijo está consciente, me reconoce, pero necesita atención especializada. Pedimos su traslado inmediato”, declaró Ribelino Ayala, padre del joven.


