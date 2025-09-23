Recuperan auto robado en SJL y capturan a dos presuntos integrantes de banda criminal

Agentes de la División de Robos de la Dirincri hallaron un vehículo hurtado dentro de un inmueble en San Juan de Lurigancho, tras un trabajo de inteligencia que permitió dar con el paradero de los implicados.

El automóvil, de alta gama, había sido sustraído hace pocos días en el distrito de San Martín de Porres. Según informó la Policía, la unidad estaba a punto de ser desmantelada por los delincuentes.

HAY DOS INTERVENIDOS

En la intervención fueron detenidos Pedro Ruiz Baltazar (45) y Juan Carlos Sayaverdi (38). Este último registra antecedentes policiales y pasó más de 14 años en prisión por robo agravado. Incluso el año pasado fue intervenido por la misma división en Puente Piedra cuando intentaba darse a la fuga.

El coronel Juan Carlos Montúfar precisó que ambos sujetos afirmaron haber recibido el vehículo en el distrito del Rímac de manos de otro individuo ya identificado. No obstante, las autoridades no descartan que formen parte de una organización criminal dedicada al robo y desmantelamiento de vehículos.

Las investigaciones continúan para determinar la participación de otros integrantes de la banda y ubicar más unidades robadas.