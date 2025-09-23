Cae presunto extorsionador con explosivos en SJL: sujeto había salido de prisión en marzo pasado

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a un presunto extorsionador con explosivos en su poder, que sería para extorsionar a diversos negocios ubicados en el asentamiento humano Huáscar, en San Juan de Lurigancho.

La intervención se realizó gracias a un trabajo de inteligencia de la División de Robos tras recibir denuncias que varios comerciantes estaban siendo extorsionados. Ante ello, lograron la detención de Richard Garay Palacios (32).

Recién salió de prisión e integraría banda

El hombre tenía en su mochila dinamita y varias municiones. De acuerdo a la policía, el sujeto recién había salido en libertad tras permanecer en prisión y se presume que integraría la banda 'Los Incorregibles del Cono'.

"Recién en marzo acaba de salir de cumplir más de nueve años de ser condenado para poder dedicar probablemente, enrolarse y coordinar actividades criminales derrepente con una banda, que viene liderando esta zona con cartuchos de dinamita", señaló el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos.

Cercan zona y traslado a Dirincri

Por ello, la policía tuvo que cercar el inmueble y personal de Udex acudió para las diligencias respectivas. Garay Palacios fue trasladado hasta la sede de la Dirincri de la avenida España para las investigaciones.