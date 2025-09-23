Padre de niña desaparecida en SJL denuncia llamadas extorsivas por información de su hija

La desaparición de la niña Madeline Tintayo Raimundo, de 11 años, mantiene en vilo a San Juan de Lurigancho. Han pasado más de 24 horas desde que cámaras de seguridad captaron a la menor caminando de la mano de un hombre en Huachipa. El sujeto fue identificado como Jonathan Lainez Moncada, de 39 años.

Su padre, Marcos Tintayo, recorre por cuenta propia hostales y calles de diversos distritos —Surco, El Agustino, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores— tras señalar que la Policía lo acompañó apenas una hora en la búsqueda. “Me quedé solo y he seguido buscando toda la madrugada”, declaró visiblemente agotado.

LE PIDEN DINERO POR INFORMACIÓN DE SU HIJA

Durante la noche, Marcos recibió llamadas extorsivas de desconocidos que le exigían S/ 1,000 a cambio de información sobre su hija. “Me dijeron que diera la plata para decirme dónde recogerla. Incluso una llamada fue delante de los policías”, contó.

Las indagaciones apuntan a que el presunto raptor contactó a la menor a través de videojuegos en línea como Free Fire y Roblox, obteniendo su confianza y manteniendo comunicación con ella mediante al menos dos números telefónicos que enciende y apaga intermitentemente. No se descarta que la niña haya sido víctima de chantaje previo a su desaparición.

El caso ya está en manos de la Dirincri, tras la disposición del ministro del Interior, Carlos Malaver, de buscar a la menor “hasta ubicarla”. Sin embargo, la familia denuncia falta de apoyo constante.