Joven denuncia suplantación de identidad para estafar con venta de celulares: así consiguieron sus datos

Un joven denunció que delincuentes suplantaron su identidad tras obtener fotografías de su DNI y su fotocheck, documentos que entregó de buena fe durante una conversación con un supuesto cliente en TikTok. El contacto, que fingía estar interesado en comprar dos iPhone 16 Pro Max, le pidió sus datos “para mayor confianza”.

Poco después, el número lo bloqueó en WhatsApp y comenzó a utilizar su información para estafar a otras personas. Con los documentos en mano, los suplantadores crearon cuentas falsas y se hicieron pasar por él, pidiendo depósitos a cambio de celulares de alta gama que nunca entregaban.

“Algunos clientes llegaron a la tienda física diciendo que habían conversado conmigo, pero me mostraban chats con otro número. Este sujeto usaba mi DNI, mi fotocheck y mi nombre para convencerlos de transferir dinero”, relató la víctima.

ARCHIVARON SU CASO

El joven acudió a la Policía para dejar constancia del caso, pero en un inicio no quisieron aceptar la denuncia porque “no había estafados directos”. Aunque luego se formalizó la queja, el proceso terminó archivado por “falta de pruebas”.

Hoy, advierte públicamente sobre este modus operandi y pide a los usuarios verificar siempre las redes y canales oficiales de las empresas antes de realizar cualquier pago. Además, exige que su caso sea reabierto para identificar a los responsables que usan su nombre para delinquir.