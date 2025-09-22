Buenos Días Perú

22/09/2025

Surco: buscan a conductor que atropelló a motociclista en Panamericana Sur

El joven de 27 años sufrió múltiples fracturas y acusa que el conductor fugó tras dejarlo inconsciente en plena vía pública.



Eran poco más de las 10 de la noche del 10 de septiembre cuando Jheysson Farceque, de 27 años, retornaba a casa desde su trabajo. Su moto se detuvo por falta de combustible en la Panamericana Sur, a la altura del puente Las Flores, en Surco, y tuvo que orillarse en el carril de emergencia. Mientras intentaba comunicarse con alguien para pedir ayuda, fue embestido por un vehículo negro que no se detuvo pese a dejarlo inconsciente.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del impacto. En las imágenes se observa que el automóvil circulaba con las luces intermitentes encendidas e intentaba rebasar a otro vehículo, pero nunca frenó tras atropellar al motociclista. Farceque, que se dedica a realizar trabajos de soldadura, quedó con graves lesiones que hoy le impiden laborar.

El joven sufrió fracturas en el tobillo derecho y la rodilla, además de una fuerte contusión en la cadera. Actualmente se moviliza con muletas y ha consumido todos los fondos de su seguro SOAT, lo que lo obligó a solicitar su alta voluntaria tras varios días de atención médica. “Me hace volar y caigo… el carro se dio a la fuga dejándome en un estado vulnerable. Cualquier cosa más me pudo pasar”, relató el agraviado.

NÚMERO DE AYUDA

Su familia ha difundido el número telefónico de contacto —973 859 937 a nombre de su esposa, Nataly del Pilar— para quienes puedan aportar información que ayude a identificar al responsable. Según se conoció, las imágenes de las cámaras deben ser solicitadas formalmente por las autoridades, por lo que la víctima y sus allegados esperan que pronto se ubique al conductor que huyó.


Temas Relacionados: AtropelloEmergenciaMiércolesPanamericana SurSeptiembreSurco

También te puede interesar:

BANNER