Viven atemorizados: vecinos de SJM denuncian incremento de asaltos a plena luz del día

Las calles de San Juan de Miraflores se han convertido en escenario constante de asaltos. Cámaras de seguridad registraron cómo un delincuente armado sorprendió a un hombre en el cruce de la avenida Agustín La Rosa Lozano con la calle El Mirador. El sujeto lo golpeó en la cabeza con la cacha del arma y lo obligó a entregar su celular, mientras un cómplice recogía el botín.

CRIMINALIDAD SE APODERA DEL DISTRITO

Los vecinos aseguran que los robos son recurrentes, sobre todo en horas de la noche, y que la zona es conocida por su peligrosidad. “Esto es tierra de nadie, la policía viene solo cuando los llamamos, pero tarde”, reclamó uno de ellos.

En otro video se observa a un joven que, tras ser encañonado por un sujeto encapuchado, logró escapar corriendo. De acuerdo con los testimonios, los delincuentes suelen movilizarse en motos y mototaxis para perpetrar los atracos.

Ante esta situación, la población exige acciones inmediatas de la Policía Nacional y Serenazgo para frenar una ola delictiva que, aseguran, ya cobra víctimas todos los días.