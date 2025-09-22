Mujer es atacada por enjambre de abejas en Jesús María mientras repartía volantes

Momentos de pánico se vivieron en Jesús María cuando una mujer, que trabajaba repartiendo volantes para una inmobiliaria, fue atacada por un enjambre de abejas. El hecho ocurrió en plena vía pública y generó alarma entre transeúntes y vecinos de la zona.

De inmediato, personal de serenazgo y residentes del distrito intentaron auxiliarla, mientras los insectos continuaban rodeando a la víctima.

CRIADERO DE ABEJAS EN LA ZONA

Según información preliminar, las abejas pertenecerían a un criadero cercano, donde se habrían realizado labores de limpieza que alteraron a los insectos.

Hasta el momento, se sabe que la mujer fue trasladada a un centro de salud para recibir la atención médica correspondiente.