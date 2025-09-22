Vecinos de Comas mortificados por obras paralizadas en pistas tras ataque a balazos contra ingeniera

Los vecinos de la avenida Los Pinos, en Comas, se encuentran mortificados debido a las obras inconclusas en 10 cuadras de la mencionada vía. Los residentes y vehículos no pueden circular por la pista desde hace más de un mes.

Esta obra inició el primero de agosto, pero se paralizó en la quincena por un caso de extorsión tras el ataque a balazos contra una ingeniera. Desde entonces, las obras se han paralizado y aún no tienen cuando culminar.

Vecinos mortificados y perjuicios

Los vecinos se encuentran mortificados debido a que no pueden caminar. Ellos se encuentran preocupados porque las pistas y veredas están rotas, sumado a la inseguridad ciudadana, señalan que el camión recolector de basura a veces no pasa por la zona.

Un equipo de Buenos Días Perú corroboró que en la zona se observan huecos que podrían ocasionar accidentes. "Está ocasionando muchos daños y perjuicios", mencionó una vecina. "Es complicado y debemos pasar por esto y la verdad incomoda", dijo un motociclista.

Obra se reiniciarían hoy

La municipalidad de Comas señaló que las obras se reiniciarán hoy lunes 22 de septiembre a las 8:30 a.m., pese a ello los vecinos cuestionan el anuncio. "Dónde están los camiones, tráiler, la maquinaria", expresó una residente.

De acuerdo a la prensa de la comuna, desde que se paralizó la obra hace más de un mes, se ha estado realizando una estrategia en conjunto con la policía tras el ataque armado contra la ingeniera.