Comerciantes de Surquillo exigen reapertura del mercado N° 1 tras un año de cierre

El mercado N° 1 de Surquillo permanece cerrado desde hace más de un año y hoy luce vacío, con mostradores cubiertos de polvo, refrigeradoras inoperativas y pasillos tomados por telarañas. Los comerciantes realizaron un plantón en la puerta del local, pues denuncian que la municipalidad no cumplió con levantar las observaciones que motivaron la clausura en 2023. Según afirman, el Poder Judicial ya ordenó su restitución y la gestión edil ha dilatado el proceso.

Los vendedores aseguran que se comprometieron a adecuar sus puestos y obtener licencias, pero que las áreas comunes —a cargo de la comuna— nunca fueron mejoradas. “El juez le dice claramente a la alcaldesa que ya tuvo bastante tiempo. Nosotros solo pedimos ingresar para trabajar de la mano con la municipalidad y reabrir con seguridad”, señalaron.

RESPUESTA DE LA COMUNA

Por su parte, la alcaldesa Cinthya Loayza sostuvo que el cierre respondió a un acta fiscal que advertía riesgo para la vida de los usuarios y recalcó que se trata de un bien de dominio público. Además, precisó que el acondicionamiento integral del mercado —que incluye sistema eléctrico, sanitario y contra incendios— requiere una inversión de más de S/6 millones y está en proceso de licitación. El cronograma fija el inicio de obras en noviembre próximo y su culminación en mayo de 2026.

Mientras tanto, los más de cien comerciantes afectados sobreviven vendiendo en la calle o de forma virtual, a la espera de que se defina el futuro del histórico centro de abastos.