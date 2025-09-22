Puente de la Paz en Miraflores recibe a su visitante n.º 500 mil en solo un mes

A un mes de su inauguración, el Puente de la Paz, que une Miraflores con Barranco, se ha consolidado como uno de los espacios más visitados de la capital. Según el conteo realizado con cámaras de vigilancia equipadas con inteligencia artificial, más de medio millón de personas ya recorrieron la pasarela que permite caminar sobre vidrio o cruzar en bicicleta.

El visitante número 500,000 fue un vecino miraflorino aficionado al running, quien recibió un retablo con imágenes icónicas del distrito, como el faro y los parapentes. “Ha sido una linda sorpresa ser el número medio millón y con estos regalos tan bonitos. Siempre vengo a correr con mi esposa y aprovechamos lo que tenemos cerca”, comentó.

SE HIZO MEJORÍAS

El alcalde Carlos Canales resaltó que las observaciones de los vecinos de Barranco por la iluminación fueron atendidas.

“Se moduló la luz, se retiraron los letreros y ya no hay quejas; al contrario, ahora damos mayor seguridad”, indicó el burgomaestre. Además, señaló que se trabaja en erradicar el comercio ambulatorio en la zona y garantizar un tránsito fluido.