Motociclista es atropellado y conductor se da a la fuga en San Luis: víctima pide ayuda

Un motociclista fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga. El hecho ocurrió el pasado miércoles 10 de septiembre aproximadamente a las 10:20 p.m. muy cerca al puente de Las Flores, en la Panamericana Sur, en el distrito de San Luis.

En diálogo con Buenos Días Perú, Jeison Faseque de 27 años, contó que se quedó sin combustible y orilló su vehículo en el carril de emergencia para arreglar el desperfecto. Una persona se acercó para ayudarlo y le indicó que le compraría el combustible, hasta que fue atropellado.

Daños en afectado y pedido de ayuda

La víctima se encuentra postrada en cama e indica que asumió todos los gastos médicos. "El SOAT de mi moto ha cubierto algunos gastos médicos", dijo. Jeison tiene dos fracturas en el tobillo y la rodilla, daños en la cadera y necesita ser enyesado.

Debido a los elevados costos en la clínica en la que fue atendido, pidió la alta médica para ser trasladado al hospital Dos de Mayo, pero revela que la atención fue deficiente. La víctima no puede trabajar porque se encuentra postrado y sus ahorros se han acabado.

Pide identificar a responsable de atropello

Por ello, pide a Rutas de Lima, las imágenes nítidas para dar con el paradero del conductor del vehículo que aún no ha sido identificado, para que pueda asumir con los gastos que requiere para su recuperación.