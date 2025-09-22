Costa Verde: bañistas aprovechan el sol para disfrutar de la playa y tomarse fotos

Decenas de visitantes acudieron a la playa Los Yuyos, en el distrito de Barranco, para disfrutar de sus aguas, aprovechando que algunos rayos de sol iluminaron Lima el último domingo 21 de septiembre.

Bañistas llegaron desde varios distritos, vistiendo trajes de baño y bikinis para darse un chapuzón a pocas horas del inicio de la primavera. Un equipo de Panamericana Televisión corroboró que algunas personas instalaron carpas, mientras que otras acudieron para salir de la rutina.

Actividades diversas en playa

Adultos y niños aprovecharon el día para practicar deportes acuáticos, para algunos era su primera vez frente al océano. Otro grupo de personas utilizó el día soleado para tomar fotografías para sus anuarios escolares vistiendo indumentaria blanca.

Además, algunos visitantes llevaron sus almuerzos a la playa, trasladando ollas, cucharones y platos para festejar la aparición del astro sol, tal y como vimos a una madre de familia que llevó su olla con arroz con pollo.

Inicio de la primavera

Cabe resaltar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que el inicio de la primavera sería este lunes 22 de septiembre. Se espera que el calor siga acompañando los días a los residentes de la capital.