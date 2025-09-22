Muro de contención colapsa en Huaycán y vecinos salvan de morir de milagro: adulto mayor quedó herido

Momentos de terror vivieron los vecinos de la Asociación Cerro del Ángel, en Huaycán, cuando un muro de contención cedió y se desplomó sobre la vía. Las cámaras captaron cómo los pobladores lograron correr a tiempo para evitar ser sepultados por tierra, piedra y polvo.

ACUSAN A VECINA

El colapso ocurrió a las 5:30 de la tarde del domingo. Aunque no se reportaron fallecidos, un adulto mayor resultó herido al caer mientras intentaba ponerse a salvo. Según los residentes, la caída se debió al constante paso de maquinaria pesada y a excavaciones realizadas por una propietaria de la zona baja, que buscaba ampliar su terreno.

“El movimiento de la máquina lo rajó y se vino abajo. Fue un milagro que no haya muertos”, relató un morador. A ello se suma la presencia de un canal de regadío que humedece el suelo y agrava el riesgo.

Los pobladores denunciaron que la municipalidad de Ate aún no se ha hecho presente, pese a que la vía afectada es transitada por camiones cisterna que abastecen de agua a las familias de la parte alta, además de mototaxis y vehículos particulares.

El temor crece porque las grietas en la ladera continúan expandiéndose y varias viviendas han quedado vulnerables. Los vecinos exigen la intervención inmediata de Defensa Civil y responsabilizan a la dueña del predio que habría debilitado la base del muro.

“¿Tiene que haber muertos para que actúen?”, cuestionó uno de los afectados, mientras el municipio todavía no responde al pedido de ayuda.