Gracias a GPS: recuperan furgón cargado con fresas robado en Los Olivos

Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos delincuentes armados robaron un furgón cargado de fresas cuando los trabajadores se encontraban descargando las jabas de fresas en un local ubicado en Los Olivos.

En las imágenes se observan cuando ingresaron los delincuentes, mientras uno de ellos amenazaba y obligaba a arrodillarse a un trabajador, el otro se subió a la unidad de transporte. Finalmente, ambos se dieron a la fuga con el camión cargado.

El robo ocurrió a pocos pasos de una caseta de Serenazgo; sin embargo, los agentes llegaron varios minutos después de ocurrido el asalto. Vecinos del lugar comentaron que no es la primera vez que este establecimiento es víctima de robos.

Posible cómplice y recuperan furgón por GPS

Según las versiones recogidas, el principal sospechoso sería el conductor del vehículo, quien habría actuado como cómplice al brindar información para que el asalto se llevara a cabo en ese momento preciso.

Afortunadamente, el dueño del local logró ubicar el vehículo gracias al GPS instalado, recuperando parte de la mercadería. Se espera que los dos delincuentes, cuyos rostros quedaron registrados con gran nitidez en las cámaras de seguridad, puedan ser identificados y capturados.