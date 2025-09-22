Difunden nuevas imágenes del crimen de madre en Comas: ataque sería por presunta extorsión

La madre de familia Xiomara Flores fue asesinada a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta, mientras se desplazaba en su vehículo de sur a norte por la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Comas.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y ocurrió cuando los atacantes se acercaron al lado del conductor de su vehículo y abrieron fuego. En el lugar del crimen se escucharon diez disparos que acabaron con su vida de manera instantánea.

Las imágenes muestran cómo la víctima intentó a toda costa escapar para poder salvar su vida, pero debido a los impactos de bala que le propinaron los sicarios terminó chocando su vehículo contra un poste.

La hipótesis de extorsión

Según sus familiares, este sería un caso de extorsión, ya que venían siendo víctimas de cobro de "cupos". En diciembre de 2024, uno de sus negocios, una cevichería, fue atacado con un artefacto explosivo que detonó y destruyó parte del local.

Injertos de Cono Norte y familia le da último adiós

En aquella ocasión, se señaló que 'Los Injertos del Cono Norte' estarían detrás del atentado, y que se comunicaron exigiendo el pago de S/25 mil. Cabe resaltar, que mientras sus familiares le dan el último adiós, sus dos hijas menores aún permanecen hospitalizadas.