Sicarios atacan a conductor de combi en La Perla: adulto mayor sobrevivió a seis disparos

Se registra un nuevo atentado contra un chofer en La Perla. La noche del sábado, un sicario a bordo de una motocicleta disparó al menos seis veces contra Luis Alberto Caballero Carrera, de 65 años, conductor de una combi de la empresa Edminsa.

El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas José Gálvez y Tarata, en La Perla Alta, cuando la víctima estaba a punto de subir a su vehículo para iniciar recorrido. Tres de los proyectiles impactaron en el parabrisas y varios alcanzaron al chofer, que cayó herido.

Caballero fue trasladado de inmediato al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde pasó por la unidad de trauma shock y posteriormente fue derivado al área de recuperación. Según fuentes policiales, su vida se encuentra fuera de peligro.

POSIBLE EXTORSIÓN

Vecinos confirmaron que el conductor residía cerca del paradero y solía iniciar su ruta en ese mismo punto. La municipalidad de La Perla emitió un comunicado detallando que el atentado se produjo alrededor de las 7 p. m., mientras que agentes de la Depincri Bellavista iniciaron las investigaciones para identificar a los autores.

De acuerdo con la primera hipótesis policial, se trataría de un ataque de extorsionadores contra la empresa de transporte Edminsa, que cubre la ruta Surco–Callao, blanco frecuente de amenazas en los últimos meses.