Comas: mototaxista es asesinado a balazos cuando esperaba pasajeros

Un mototaxista fue asesinado a balazos cuando se esperaba pasajeros. El hecho ocurrió en el kilómetro 11 de la avenida Túpac Amaru, en el cruce de las avenidas Ricardo Palma y Libertad, en Comas.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un sujeto huye de la zona y sería el sicario que atacó al mototaxista. Según los vecinos, la víctima se encontraba estacionada en el paradero informal esperando pasajeros.

Los vecinos indicaron que escucharon por lo menos tres disparos y se sabe que el delincuente logró escapar de a bordo de una motocicleta ya que su cómplice lo esperaba muy cerca de la escena del crimen.

Empresa venía siendo extorsionada

La víctima pertenecía a la empresa de transportes "Santa Rosa" la cual venía siendo extorsionada, según indicaron los residentes. La familia de la víctima acudió al lugar y evitó dar detalles a la prensa si el hombre recibía amenazas de muerte.

Analizan cámaras de seguridad

Hasta la escena del crimen, acudieron agentes de la Policía para las diligencias respectivas. Cabe resaltar, que la PNP viene analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar la placa de la motocicleta para dar con el paradero de los atacantes.