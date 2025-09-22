Joven recibe disparo en el rostro tras defender a su amigo de un asalto en SJL

Un intento de robo terminó en tragedia en San Juan de Lurigancho. Durante la madrugada de este lunes, un joven identificado como Davis Ayala, de 23 años, recibió un disparo en el rostro luego de defender a su amigo de un asalto.

El hecho ocurrió en el cruce del jirón Los Biólogos con Los Contadores, cuando cuatro jóvenes conversaban tras salir de una reunión social. De pronto, una mototaxi roja y blanca con delincuentes a bordo los interceptó. Uno de los malhechores descendió armado e intentó arrebatar sus pertenencias, lo que generó un forcejeo.

Los muchachos decidieron enfrentar al agresor, pero el delincuente se ensañó con uno de ellos. Fue en ese momento que Ayala intervino para defender a su amigo y recibió un disparo directo al pómulo. El atacante subió a la mototaxi y, en su huida, el vehículo atropelló a otro joven del grupo.

VÍCTIMA LUCHA POR SU VIDA

Tras el ataque, los amigos y dos mujeres que llegaron a auxiliarlo lo trasladaron de emergencia en un auto particular a un hospital cercano. Según testigos, la víctima llegó consciente, pero actualmente se encuentra en estado crítico.