SJL multa con S/107 mil a empresas por caos de cables aéreos tras denuncia de BDP

Mirar hacia arriba en San Juan de Lurigancho es encontrarse con un entramado caótico de cables de luz, internet y telefonía que cuelgan como una telaraña. En varios puntos del distrito, los postes lucen sobrecargados y los cables rozan balcones y ventanas, convirtiéndose en un riesgo constante.

Vecinos aseguran que las empresas solo acumulan más cableado sin retirar los que ya no funcionan. “Años y años ponen encima, amarran y lo dejan. El peligro es que se produzca un incendio y quedemos atrapados”, denunció una residente del jirón Granados.

COMUNA TOMA ACCIONES TRAS DENUNCIA DE VECINOS

La municipalidad distrital informó que se están aplicando multas de hasta S/107,000 a las compañías responsables. “En los casos más graves ya hemos procedido a sancionar. Cuando aún se puede prevenir, se les exhorta con plazos; de incumplir, también se multará”, indicó un vocero edil.

Las sanciones se respaldan en la Ley 29022, que regula la infraestructura de telecomunicaciones y prohíbe instalaciones inadecuadas. Según la comuna, ya se han realizado intervenciones en algunos puntos, aunque la mayoría de calles aún conviven con postes saturados que no parecen resistir un cable más.