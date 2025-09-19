Ola de robos en San Luis: se registran 488 denuncias por hurto en lo que va del 2025

Una pareja fue emboscada en San Luis por dos delincuentes que descendieron de una camioneta negra y la interceptaron cuando estaba a punto de ingresar a su vivienda. El asalto ocurrió en la cuadra 4 de la avenida San Juan, al lado de una pollería, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran cómo los sujetos, que intentaban cubrirse el rostro con mascarillas, acorralaron a las víctimas y las amenazaron con armas de fuego para robarles sus pertenencias. Vecinos relataron que el ataque se produjo cerca de las 10 de la noche y que la camioneta se estacionó directamente frente al inmueble.

UNO DE LOS DISTRITOS MÁS GOLPEADOS POR LA DELINCUENCIA

Aunque los residentes señalan que la zona suele ser tranquila, el Observatorio de Seguridad Nacional reporta que en lo que va del año San Luis acumula 488 denuncias por hurto, una cifra menor a la registrada en distritos como San Juan de Lurigancho y Comas.