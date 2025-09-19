Gamarra regala 10 mil panes con chicharrón tras triunfo mundial del desayuno peruano

En el emporio de Gamarra, en La Victoria, la celebración se vive a lo grande. Más de 10 mil panes con chicharrón acompañados de tamales fueron repartidos de manera gratuita en el Parque Cánepa, como parte de los festejos tras el reconocimiento al pan con chicharrón como el mejor desayuno del mundo.

El evento reunió a vecinos, comerciantes y autoridades, quienes destacaron la importancia del premio para atraer visitantes internacionales. La jornada incluyó tres panes gigantes de casi 15 kilos, elaborados con 5 kilos de pan, 3 kilos de chicharrón, 2 kilos de camote y abundante salsa criolla.

“Este logro es fruto de la unión. Más de 100 personas participaron en la preparación y distribución”, señaló el alcalde Rubén Cano.

El burgomaestre indicó que la iniciativa surgió de un trabajo conjunto entre empresarios de Gamarra, el centro comercial Parque Cánepa y chefs locales.