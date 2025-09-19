Organizan pollada para joven herido en accidente de la vía de Evitamiento

En la Vía de Evitamiento el pasado 11 de septiembre un bus de transporte púbico impactó contra una valla metálica que atravesó la unidad y causó la muerte de dos pasajeros, además dejó nueve personas heridas.

Emerson Vegara, un joven de 18 años, es una de las personas que resultó gravemente herido en el accidente de la vía Evitamiento y se viene recuperando favorablemente, pero el dolor aun lo aqueja.

Tras salir ileso del fatal accidente en un primer momento se temía que podría perder su pierna herida, pero gracias a los cuidados médicos se viene recuperando, pero al joven estudiante de mecánica también le preocupa sus estudios, pues perdería el ciclo por el accidente.

ACTIVIDAD PRO SALUD

Según su madre, lograron operar a Emerson, pero la recuperación será a largo plazo. Sus padres son de bajos recursos y llegaron desde Cajamarca para apoyarlo, sin embargo, necesitan generar ingresos para costear el tratamiento y medicamentos que requiere.

Por esa razón se animaron a realizar un actividad pro salud, y hace un llamado a las personas que quieran colaborar con la actividad que se va a llevar a cabo el día sábado 20, en el distrito de Villa María del Triunfo en el jirón San Martín.

Cabe señalar que, el joven de 18 años sigue internado en el hospital Hipólito Unanue de El Agustino y por ahora algunos gastos lo está cubriendo el SOAT pero la familia no sabe cuándo el seguro llegará a su límite.