Extorsionadores se equivocan y mandan amenaza a humilde familia en Independencia

En el distrito de Independencia, una familia vive momentos de total incertidumbre ya que en la fachada de su vivienda encontraron una carta presuntamente extorsiva con cuatro balas al interior de un sobre.

En la misiva, dirigida a una mujer, le piden el pago de 20 mil soles a cambio de no atentar contra ella y sus cuatro hijos. El mensaje amenazador está firmado por la banda delincuencial “Los injertos del Como Norte”.

La madre de familia quien encontró la carta señala que esta no está dirigida a ella y sus hijos, ya que no sol sus nombres lo que aparecen en esta, por lo que todo hace indicar que estos presuntos extorsionadores se habrían equivocado de dirección.

Cabe señalar que, a pesar de la aparente confusión, la mujer se encuentra aterrada y teme por la seguridad de sus hijos, en medio de una ola de extorsión que azota a la población de la capital.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.