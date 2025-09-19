Noches de terror: “Robacasas” no dejan dormir a vecinos de Oquendo en el Callao

En el primer puerto del Callao, los vecinos de la zona de Oquendo denuncian que no pueden dormir tranquilos debido a la ola de robos a viviendas en sus calles.

Los “Robacasas” no dejan vivir a vecinos con tranquilidad, ya que no solo tiene que lidiar con el peligro en las calles por los robos al paso ahora se suma que los ladrones ingresan a robar a las viviendas en la madrugada sin importar que estas no estén vacías.

En los últimos días, seis viviendas han sido robadas en la calle San Martín, los vecinos han puesto las respectivas denuncias, pero igual temen que estos “Robacasas” regresen en cualquier momento por lo que muchos pasan "noches en vela" vigilando y cuidando sus viviendas.

ROBOS A VIVIENDAS EN AUMENTO

Según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática en Perú) solo el 23,6% de los robos a viviendas que se concretan se denuncian ante la Policía Nacional del Perú (PNP), debido a que la mayoría de las víctimas consideran que “es una pérdida de tiempo” (33,1%) o debido a que “desconocen al delincuente” (21,7%).

En la actualidad, una de cada diez viviendas ha sido vulnerada o sufrió un intento de asalto en lo que va de este 2025.

Cabe señalar que, para denunciar un robo a tu domicilio es importante comunicarse con la central 105 de la PNP y con el serenazgo de tu distrito.