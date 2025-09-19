SJM: falsos ‘delivery’ asaltan en manada a jóvenes y huyen dejando motos robadas

La inseguridad sigue golpeando a San Juan de Miraflores. En el parque La Unión, tres jóvenes que salían de jugar un partido fueron asaltados por cuatro delincuentes que llegaron a bordo de dos motocicletas. Uno de ellos, con capucha negra, simulaba estar solo hasta que apareció el resto de la banda.

OLA DE DELINCUENCIA AZOTA DISTRITO

Con mochilas de repartidor, los hampones acorralaron a las víctimas, les arrebataron celulares y billeteras y huyeron en manada. Imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo otra moto se suma al atraco y todos escapan en dirección a Villa El Salvador.

Serenazgo inició una persecución y halló las dos motocicletas abandonadas: una tenía placa clonada y la otra había sido reportada como robada horas antes.

“No es la primera vez que operan así. Usan mochilas de delivery para camuflarse. Hacemos esfuerzos con las cámaras y el patrullaje, pero necesitamos refuerzo de la Policía Nacional”, declaró Dante Mendieta, vocero municipal.

Los vecinos denuncian que esta modalidad se repite cada vez con más frecuencia y exigen que el distrito sea declarado en emergencia para frenar la ola de asaltos, extorsiones y asesinatos que afectan la zona.