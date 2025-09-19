Cae banda de ladrones tras robar un teléfono celular en calle de Los Olivos

En la segunda etapa de Villa Sol en Los Olivos, se registró un violento asalto a mano armada. Se trataba de una banda de ladrones que segundos antes habían intentado asaltar a una pareja que caminaba por la zona.

Gracias al registro de las cámaras de seguridad de este robo, el serenazgo del distrito, en conjunto con la Policía Nacional, logró la captura de los peligrosos hampones.

También se dedicaban a la extorsión

Tras la intervención de los ladrones, las autoridades comprobaron que los sujetos también se dedican a la extorsión o a la micro comercialización de drogas en el distrito de Los Olivos.

Tras la intervención, Felipe Castillo, Alcalde de Los Olivos indicó que los sujetos cayeron con un arma de fuego, paquetes de pasta básica y cocaína y un celular robado.

Cabe señalar que, las investigaciones están a cargo de la DEPINCRI de Los Olivos.