Tenía 600 mil soles en multas: Llevan al depósito unidad pirata conocida como “Cúster Calavera”

Circulaba por las vías de la capital, siendo un símbolo de lo que puede ser un peligro inminente en las pistas. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en un trabajo conjunto con la Policía Nacional y la Municipalidad de La Molina logró sacarla de las calles.

Un vehículo de transporte informal, conocida como ‘Cúster Calavera’ que realizaba el servicio de transporte de personas en condiciones deplorables fue llevada al depósito.

La unidad pirata circulaba sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), con un conductor sin brevete y con multas de más de medio millón de soles.

PELIGRO SOBRE RUEDAS AL DEPÓSITO

La unidad, de placa M1N-755 que tiene 38 años de antigüedad, fue intervenida en la cuadra 60 de la av. Javier Prado cuando cubría la ruta entre la zona de Ceres, en el distrito de Ate, y la avenida La Molina.

Cabe señalar que, que la ‘Cúster Calavera’ brindaba el servicio en pésimas condiciones con asientos en mal estado, ventanas quebradas, paneles interiores de cartón y madera, cables expuestos, faros rotos, en otras palabras, un verdadero “cadáver” sobre ruedas

Cabe señalar que, durante las dos primeras semanas de fiscalización en el mes de setiembre, la ATU realizó 164 operativos en varios distritos de Lima en el que se han se han enviado al depósito a 254 unidades.

De estas unidades, 112 acumulan multas por más de 5 millones de soles. Asimismo, se detectó que 99 conductores manejaban sin brevete.