Mujer con síndrome de Down muere tras ser atropellada por combi pirata: familia pide justicia

Una tragedia golpea a Santa Anita. Madeleini Erlinda Damián Varazorda, una mujer con síndrome de Down, murió tras ser atropellada por una combi informal en la cuadra 2 de la avenida Los Chancas. El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde, cuando la víctima salía de sus talleres de danza rumbo a casa.

CHOFER SE DIO A LA FUGA

El impacto fue brutal. Testigos señalan que el vehículo iba a gran velocidad y la arrojó varios metros. El conductor detuvo la marcha unos instantes, pero luego huyó del lugar dejando incluso abandonada la unidad.

La víctima fue atendida por personal del SAMU, pero no sobrevivió a las graves heridas. La familia denunció que, hasta ahora, no tienen respuestas claras de la Policía sobre la identidad del responsable. “Solo quiero justicia. Que atrapen a esa persona. Mi hermana era independiente, muy querida en la comunidad y no merecía morir así”, expresó su hermana Elizabeth entre lágrimas.

Según registros, la combi acumulaba más de 6 mil soles en papeletas. Cámaras de seguridad municipales habrían captado el hecho y serán clave para la investigación.