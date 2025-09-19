Escolar peruana gana medalla de plata en Olimpiada Latinoamericana de Astronomía

La Olimpiada Internacional de Astronomía es el evento científico-educativo para estudiantes de secundaria (14 a 18 años), que incluye una competencia intelectual entre ellos.

En la edición del XVII Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA 2025), realizada en Río de Janeiro, Brasil, los colores del Perú quedaron en lo alto del podio.

Nuestra representante, Dhamaris Alessia Alarcón Huamaní, de 15 años, alcanzó un nuevo logro para el Perú al obtener la medalla de plata.

Talento peruano para el mundo

En la competencia, el estilo de los problemas busca desarrollar la imaginación, la creatividad y el pensamiento independiente y este torneo reunió a representantes de países como Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile y México, entre otros, que afrontaron rigurosas pruebas en astronomía teórica, observación, cohetería y trabajo en equipo, donde la escolar peruana siempre destacó por su disciplina y talento, logrando un desempeño sobresaliente.

“Estoy muy feliz y orgullosa por este logro. Ha sido un año y medio de mucho esfuerzo, entre prácticas, simulacros y largas horas de estudio. Ver que todo ese sacrificio dio frutos me inspira a seguir alcanzando nuevas metas”, afirmó al llegar al nuestro país con el galardón.

Cabe señalar que, Dhamaris cursa actualmente el cuarto año de secundaria en el colegio Saco Oliveros y proviene de una familia de padres ingenieros.