Extorsiones obligan a subir pasajes en la ruta Colonial: usuarios pagan 50 céntimos más

La extorsión al transporte público golpea directamente el bolsillo de los limeños. Desde esta semana, varias empresas anunciaron el incremento de 50 céntimos en el costo de los pasajes en la ruta Colonial, que conecta el Cercado de Lima con el Callao.

SUBEN PRECIOS PARA PODER PAGAR CUPOS Y EVITAR MÁS ASESINATOS

El comunicado de las compañías, colocado en sus propias unidades, explica que la medida responde a los cobros diarios de cupos que exigen las mafias: entre 5 y 40 soles por vehículo. El temor aumentó después de que una de las combis de Vía Colonial fuera atacada el último fin de semana, dejando dos heridos.

En la Plaza 2 de Mayo, paradero de salida de estas combis, los usuarios confirmaron la nueva tarifa. “Antes costaba un sol, ahora nos dicen un sol cincuenta”, relató una pasajera. Otros señalaron que el viaje hasta el Callao ya cuesta entre 2.50 y 3 soles.

Aunque el alza no parece alta en cifras, para muchos usuarios golpea su economía diaria. “Depende, porque la economía está complicada, pero igual tenemos que usar el carro”, comentó otro pasajero.

Más allá del precio, lo que preocupa es la inseguridad. Conductores y pasajeros saben que los vehículos pueden ser blanco de ataques en cualquier momento, como ya ocurrió en la zona.