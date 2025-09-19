Perrito sobrevive a ataque de sicarios contra madre en Comas: estuvo horas dentro de camioneta tras asesinato

El crimen ocurrido en Comas la noche del último jueves no solo dejó a una madre asesinada y a sus tres hijos heridos y traumatizados. En la camioneta Audi atacada por sicarios también viajaba la mascota de la familia: una pequeña perrita que sobrevivió al tiroteo.

Tras los disparos y el choque del vehículo contra una valla metálica, la perrita permaneció escondida durante horas bajo los asientos, atemorizada por los estruendos y los gritos. Peritos de criminalística la observaron desde la mañana, cuando recién se asomó por una ventana.

FAMILIA DE FALLECIDA HABRÍA VENIDO A RESCATARLA

Alrededor de las 7:00 a. m., una mujer que se identificó con la policía ingresó al área cercada y retiró a la mascota en una mototaxi. La intervención se realizó con autorización de los agentes, quienes habrían verificado sus datos antes de entregarla.

Los testigos relataron que la perrita no se movió de la unidad hasta que fue rescatada. Se desconoce aún si fue llevada a la casa de la familia o a un refugio temporal.

La policía continúa investigando el ataque contra la madre de familia, ocurrido en presencia de tres niños de 5, 6 y 7 años, que viajaban junto a la mascota.