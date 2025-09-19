Mototaxista es asesinado por presunto cobro de cupos en Los Olivos

Otro hecho de sangre se registró en horas de la madrugada en las calles de la capital. En el distrito de Los Olivos, un mototaxista fue asesinado al parecer por miembros de una banda de extorsionadores.

Según informes policiales, la víctima estaba en su paradero a la espera de pasajeros cuando aparecieron unos sujetos en una motocicleta y se acercaron al mototaxista.

Sin mediar palabra, los sujetos le dispararon hasta 10 veces y luego escaparon de la zona en la moto que llegaron.

El mototaxista perdió la vida en el lugar y pertenecía a la empresa de transportes “Milagros” y por el móvil de este crimen se presume que el móvil sería por el cobro de cupos por extorsión.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.