Madre es asesinada frente a sus tres hijos dentro de carro en Comas: dos niñas resultaron heridas

Una mujer de 37 años fue asesinada la noche del jueves en Comas tras ser atacada a balazos mientras conducía una camioneta Audi con lunas polarizadas. En el vehículo viajaban sus tres hijos menores y otros dos familiares adultos.

FAMILIA VIVIÓ MOMENTOS DE TERROR

El atentado ocurrió cerca de las 9:30 p. m. en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y Túpac Amaru. Según testigos, los delincuentes persiguieron a la unidad desde varias cuadras y dispararon al menos siete veces. La mujer, ya herida, continuó la marcha hasta perder el control y estrellarse contra la estructura metálica de una valla publicitaria.

La madre fue trasladada al hospital Sergio Bernales, donde falleció poco después. Dos de sus hijos, de 5 y 6 años, resultaron con lesiones leves y permanecen bajo observación médica.

En la escena, la policía halló varios casquillos de bala y revisa las cámaras de seguridad de la zona. Investigadores no descartan que se trate de un ajuste de cuentas, aunque aún se desconoce si la mujer era el objetivo del ataque, ya que el vehículo pertenecería a otro familiar.